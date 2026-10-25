Sąd Izraela utrzymał anonimowość dawców nasienia — Jerusalem Post

Najwyższy Sąd Sprawiedliwości Izraela oddalił pozew dotyczący zniesienia anonimowości dawców nasienia. W rezultacie w kraju nadal obowiązuje zasada, zgodnie z którą dzieci poczęte dzięki nasieniu dawcy nie mogą poznać tożsamości swojego biologicznego ojca, informuje „Jerusalem Post”.

Pozew przeciwko anonimowemu dawstwu

Pozew złożyły organizacje Choosing Family i B’Tzalmo, które sprzeciwiają się anonimowemu dawstwu. Twierdziły one, że przepis gwarantujący dawcom anonimowość narusza prawo dzieci do poznania swoich biologicznych rodziców.

W Izraelu dozwolone jest wyłącznie anonimowe dawstwo nasienia. Zgodnie z przepisami ochrony zdrowia ujawnianie danych pozwalających ustalić tożsamość dawcy jest zabronione. Każdy dawca podpisuje formularz potwierdzający anonimowy charakter procedury oraz zakaz przekazywania danych identyfikacyjnych kobiecie otrzymującej próbkę.

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Ewidencja procedur dawstwa

Kobieta, która chce począć dziecko ze znanym jej mężczyzną, musi przedłożyć zawartą między nimi umowę o rodzicielstwie. Ma ona pierwszeństwo przed innymi ustaleniami, dlatego uzyskanie nieanonimowego dawstwa bez zobowiązania mężczyzny do rodzicielstwa jest niemożliwe.

W ubiegłym roku Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało zasady dotyczące rejestru donacji komórek jajowych. Będzie w nim również odnotowywane, czy doszło do zapłodnienia z użyciem nasienia dawcy; w takim przypadku zostanie zarejestrowany kod dawcy. Publikację tych zasad poprzedził pozew złożony przez Choosing Family i B’Tzalmo pięć lat temu. Organizacje domagały się utworzenia rejestru, aby zapobiegać małżeństwom między krewnymi, ponieważ dawca może oddawać nasienie w kilku bankach, a uporządkowana ewidencja dawców nie istniała.

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