Суд Ізраїлю зберіг анонімність донорів сперми — Jerusalem Post

Вищий суд справедливості Ізраїлю відхилив позов щодо скасування анонімності донорів сперми. Таким чином, у країні залишилося чинним правило, за яким діти, зачаті завдяки донорській спермі, не можуть дізнатися особу свого біологічного батька, повідомляє Jerusalem Post.

Позов проти анонімного донорства

Позов подали організації Choosing Family та B’Tzalmo, які виступають проти анонімного донорства. Вони стверджували, що положення, яке гарантує донорам анонімність, порушує право дітей знати своїх біологічних батьків.

В Ізраїлі дозволене лише анонімне донорство сперми. Відповідно до правил охорони здоров’я, розкривати дані, які дають змогу встановити особу донора, заборонено. Кожен донор підписує форму, що підтверджує анонімний характер процедури та заборону передавати ідентифікаційні дані жінці, яка отримує зразок.

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Облік донорських процедур

Жінка, яка хоче зачати дитину від знайомого чоловіка, має подати угоду про батьківство між ними. Вона має перевагу над іншими домовленостями, тому отримати неанонімне донорство без зобов’язання чоловіка щодо батьківства неможливо.

Торік Міністерство юстиції оприлюднило правила для реєстру донацій яйцеклітин. У ньому також фіксуватимуть, чи відбулося запліднення із використанням донорської сперми; у такому разі реєструватимуть код донора. Публікації цих правил передував позов, поданий Choosing Family та B’Tzalmo п’ять років тому. Організації вимагали створити реєстр для запобігання шлюбам між родичами, оскільки донор може здавати сперму в кількох банках, а впорядкованого обліку донорів не було.

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