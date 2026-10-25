Суд Израиля сохранил анонимность доноров спермы — Jerusalem Post

Высший суд справедливости Израиля отклонил иск об отмене анонимности доноров спермы. Таким образом, в стране осталось в силе правило, согласно которому дети, зачатые благодаря донорской сперме, не могут узнать личность своего биологического отца, сообщает Jerusalem Post.

Иск против анонимного донорства

Иск подали организации Choosing Family и B’Tzalmo, выступающие против анонимного донорства. Они утверждали, что положение, гарантирующее донорам анонимность, нарушает право детей знать своих биологических родителей.

В Израиле разрешено только анонимное донорство спермы. Согласно правилам здравоохранения, раскрывать данные, позволяющие установить личность донора, запрещено. Каждый донор подписывает форму, подтверждающую анонимный характер процедуры и запрет на передачу идентификационных данных женщине, получающей образец.

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Учет донорских процедур

Женщина, которая хочет зачать ребенка от знакомого мужчины, должна предоставить соглашение о родительстве между ними. Оно имеет преимущество перед другими договоренностями, поэтому получить неанонимное донорство без обязательства мужчины в отношении родительства невозможно.

В прошлом году Министерство юстиции опубликовало правила для реестра донорства яйцеклеток. В нем также будут фиксировать, произошло ли оплодотворение с использованием донорской спермы; в таком случае будет зарегистрирован код донора. Публикации этих правил предшествовал иск, поданный Choosing Family и B’Tzalmo пять лет назад. Организации требовали создать реестр для предотвращения браков между родственниками, поскольку донор может сдавать сперму в нескольких банках, а упорядоченного учета доноров не было.

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