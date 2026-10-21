巴基斯坦法院允许拘留谋杀案嫌疑人三天——黎明报

巴基斯坦木尔坦的一家法院允许警方将一名涉嫌导致一名15岁男孩死亡的嫌疑人拘留三天，并开展调查行动。该嫌疑人被指控驾车撞倒了为其工作的少年。他于前一天被拘留，随后被带到司法裁判官萨阿迪娅·阿斯拉姆面前。

警方曾请求给予14天时间拘留嫌疑人并进行调查，但法院将期限限制为三天，《黎明报》报道。

搜捕第二名嫌疑人

木尔坦市警察局长阿赫塔尔·法鲁克对记者表示，执法人员正在开展突击搜查，以拘留第二名嫌疑人。据他称，死去的男孩是一名孤儿，并遭受过虐待。

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据该报报道，监控录像显示，男孩发现一辆汽车后沿着道路奔跑。该车进行机动、追赶他并将其撞倒。少年倒地后撞上邻居家的大门并死亡。

案件以故意杀人罪相关条款立案

警方以国家名义在木尔坦DHA警察局登记立案。警方第一信息报告列出了两名嫌疑人；案件适用了《巴基斯坦刑法典》第302条关于故意杀人以及第34条关于数人具有共同意图实施行为的规定。

报告称，该少年为嫌疑人工作，并在学习成为电工。他的表兄弟向警方表示，这名男孩据称曾受到威胁和暴力对待。文件指出，15岁的少年在逃跑时，嫌疑人开始驾车追赶他并将其撞倒。执法人员扣押了该车辆，其中一名嫌疑人逃跑。

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