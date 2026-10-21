Sąd w Multanie w Pakistanie przyznał policji trzy dni na przetrzymywanie podejrzanego w sprawie śmierci 15-letniego chłopca oraz przeprowadzenie czynności śledczych. Podejrzany jest oskarżony o potrącenie samochodem nastolatka, który u niego pracował. Został zatrzymany dzień wcześniej, a następnie doprowadzony przed sędzię magistracką Saadię Aslam.

Policja wnioskowała o 14 dni na przetrzymywanie podejrzanego w areszcie i prowadzenie śledztwa, jednak sąd ograniczył ten okres do trzech dni, informuje Dawn.

Poszukiwania drugiego podejrzanego

Szef policji miejskiej w Multanie Akhtar Farooq powiedział dziennikarzom, że funkcjonariusze prowadzą naloty w celu zatrzymania drugiego podejrzanego. Według niego zmarły chłopiec był sierotą i doznawał brutalnego traktowania.

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Na nagraniu z kamery monitoringu, według publikacji, widać chłopca biegnącego drogą po zauważeniu samochodu. Pojazd manewruje, ściga go i potrąca. Po upadku nastolatek uderzył w bramę sąsiedniego domu i zginął.

Sprawę zarejestrowano na podstawie przepisów o umyślnym zabójstwie

Policja zarejestrowała sprawę na posterunku DHA w Multanie w imieniu państwa. W pierwszym raporcie informacyjnym policji wskazano dwóch podejrzanych; w sprawie zastosowano artykuł 302 dotyczący umyślnego zabójstwa oraz artykuł 34 dotyczący działań kilku osób ze wspólnym zamiarem z pakistańskiego kodeksu karnego.

Zgodnie z raportem nastolatek pracował dla podejrzanych i uczył się zawodu elektryka. Jego kuzyn przekazał policji, że chłopcu rzekomo grożono i stosowano wobec niego przemoc. W dokumencie wskazano, że 15-latek uciekał, gdy podejrzani zaczęli ścigać go samochodem i potrącili go. Samochód został zabezpieczony przez funkcjonariuszy, a jeden z podejrzanych uciekł.

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