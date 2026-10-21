Суд в Мултане, Пакистан, предоставил полиции трое суток для содержания под стражей подозреваемого по делу о гибели 15-летнего мальчика и проведения следственных действий. Подозреваемого обвиняют в том, что он автомобилем сбил подростка, работавшего на него. Накануне его задержали, а затем доставили к судье-магистрату Саадии Аслам.

Полиция просила предоставить 14 дней для содержания подозреваемого под стражей и расследования, однако суд ограничил этот срок тремя днями, сообщает Dawn.

Розыск второго подозреваемого

Глава городской полиции Мултана Ахтар Фарук заявил журналистам, что правоохранители проводят рейды для задержания второго подозреваемого. По его словам, погибший мальчик был сиротой и подвергался жестокому обращению.

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На записи с камеры наблюдения, по данным издания, видно, как мальчик бежит по дороге, заметив автомобиль. Машина маневрирует, преследует его и сбивает. После падения подросток ударился о ворота соседнего дома и погиб.

Дело зарегистрировали по статьям об умышленном убийстве

Полиция зарегистрировала дело в полицейском участке DHA в Мултане от имени государства. В первом информационном отчете полиции указаны двое подозреваемых; по делу применили статью 302 об умышленном убийстве и статью 34 о действиях нескольких лиц с общим намерением Уголовного кодекса Пакистана.

Согласно отчету, подросток работал у подозреваемых и обучался на электрика. Его двоюродный брат сообщил полиции, что мальчику якобы угрожали и применяли к нему насилие. В документе отмечается, что 15-летний подросток убегал, когда подозреваемые начали преследовать его на автомобиле и сбили. Автомобиль изъяли правоохранители, один из подозреваемых скрылся.

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