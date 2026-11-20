旧金山联邦法官特里娜·汤普森裁定，美国农业部长布鲁克·罗林斯通过官方电子邮箱向10万名部门员工发送的宗教邮件违宪。法院裁定，这名官员在与员工沟通时应避免传教。

致员工的邮件

罗林斯曾在美国独立日、感恩节、圣诞节和复活节发送包含基督教文字和图片的信息。同时，她没有在其他宗教节日发送祝福，据《卫报》报道。

特别是在4月5日的复活节邮件中，罗林斯将员工比作遇见复活的主的首批门徒，并呼吁他们充满希望和复活节的喜悦。

法院立场

汤普森法官认定，这些群发邮件违反了美国宪法第一修正案中关于政府确立宗教的条款。她指出，罗林斯的权力、她对公务邮箱的使用以及邮件内容，都造成了基督教是农业部员工共同信仰的印象。

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根据法院裁决，员工实际上无法选择不阅读部门负责人发送的邮件。法官认为，这类信息可能促使员工隐瞒自己的信念，或感到压力而接受罗林斯的基督教信仰。

法院还指出，如果同事提出要求，罗林斯必须停止传播宗教信息。同时，她可以与感兴趣的同事讨论自己的信仰，说明该信仰对她的意义，礼貌地邀请他们参加宗教活动，并在适当的谈话中表达自己的观点。

今年5月，6名部门员工和代表1.9万名该部员工的全国联邦雇员联合会提起诉讼。美国农业部未回应置评请求。

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