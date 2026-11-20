Sędzia federalna Trina Thompson w San Francisco uznała za niekonstytucyjne religijne e-maile, które sekretarz rolnictwa USA Brooke Rollins wysyłała ze swojej służbowej skrzynki pocztowej do 100 tysięcy pracowników resortu. Sąd orzekł, że urzędniczka powinna powstrzymać się od nawracania podczas komunikacji z pracownikami.

E-maile do pracowników

Rollins wysyłała wiadomości z chrześcijańskimi tekstami i obrazami z okazji Dnia Niepodległości USA, Święta Dziękczynienia, Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Jednocześnie nie rozsyłała życzeń z okazji świąt innych religii, informuje The Guardian.

W szczególności w wielkanocnym e-mailu z 5 kwietnia Rollins porównała pracowników do pierwszych uczniów, którzy spotkali zmartwychwstałego Pana, i wezwała ich, aby byli pełni nadziei i wielkanocnej radości.

Stanowisko sądu

Sędzia Thompson uznała, że rozsyłane wiadomości naruszyły klauzulę ustanowienia religii zawartą w Pierwszej Poprawce do Konstytucji USA. Zwróciła uwagę na uprawnienia Rollins, wykorzystywanie przez nią służbowej poczty oraz treść wiadomości, które stwarzały wrażenie, że chrześcijaństwo jest wspólną wiarą pracowników Departamentu Rolnictwa.

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Zgodnie z orzeczeniem sądu pracownicy faktycznie nie mogą zrezygnować z czytania e-maili od szefowej resortu. Takie wiadomości, zdaniem sędzi, mogły skłaniać pracowników do ukrywania własnych przekonań lub odczuwania presji, by przyjąć chrześcijańską wiarę Rollins.

Sąd stwierdził również, że Rollins musi zaprzestać rozpowszechniania religijnych wiadomości, jeśli poprosi ją o to współpracownik. Jednocześnie może rozmawiać o swojej wierze z zainteresowanymi współpracownikami, wyjaśniać jej znaczenie dla siebie, uprzejmie zapraszać na wydarzenia religijne oraz wyrażać swoje poglądy w odpowiednich rozmowach.

Pozew w maju złożyło sześcioro pracowników resortu oraz związek zawodowy National Federation of Federal Employees, który reprezentuje 19 tysięcy pracowników ministerstwa. Departament Rolnictwa USA nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

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