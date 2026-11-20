Федеральная судья Трина Томпсон в Сан-Франциско признала неконституционными религиозные электронные письма, которые министр сельского хозяйства США Брук Роллинз отправляла 100 тысячам сотрудников ведомства со своей официальной электронной почты. Суд постановил, что чиновница должна воздерживаться от проповедования при общении с сотрудниками.

Письма сотрудникам

Роллинз отправляла сообщения с христианскими текстами и изображениями ко Дню независимости США, Дню благодарения, Рождеству и Пасхе. При этом она не рассылала поздравления по случаю праздников других религий, сообщает The Guardian.

В частности, в пасхальном письме от 5 апреля Роллинз сравнила сотрудников с первыми учениками, встретившими воскресшего Господа, и призвала их быть исполненными надежды и пасхальной радости.

Позиция суда

Судья Томпсон пришла к выводу, что рассылки нарушили положение Первой поправки к Конституции США об установлении религии государством. Она обратила внимание на властные полномочия Роллинз, использование ею служебной почты и содержание сообщений, создававших впечатление, будто христианство является общей верой сотрудников Министерства сельского хозяйства.

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Согласно решению суда, сотрудники фактически не могут отказаться от чтения писем главы ведомства. Такие сообщения, по мнению судьи, могли побуждать сотрудников скрывать собственные убеждения или ощущать давление принять христианскую веру Роллинз.

Суд также отметил, что Роллинз должна прекратить распространять религиозные сообщения, если коллега попросит ее об этом. В то же время она может обсуждать свою веру с заинтересованными коллегами, объяснять ее значение для себя, вежливо приглашать на религиозные мероприятия и выражать свои взгляды в соответствующих разговорах.

Иск в мае подали шестеро сотрудников ведомства и профсоюз National Federation of Federal Employees, представляющий 19 тысяч работников министерства. Министерство сельского хозяйства США не ответило на запрос о комментарии.

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