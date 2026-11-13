土耳其法院裁定释放伊马姆奥卢的律师——《明镜周刊》

土耳其锡利夫里的一家法院裁定释放前伊斯坦布尔市长埃克雷姆·伊马姆奥卢的律师梅赫梅特·佩赫利万，以及针对这名反对派政治人物及其工作人员的大型审判中的另外七名被告。《明镜周刊》援引亲反对派报纸Cumhuriyet报道称。

关于羁押的决定

据Cumhuriyet报道，法院还决定释放市政府通信公司的女负责人。法院定期审查哪些被告应继续适用羁押这一预防性措施。

目前尚未确定案件审理结束和宣判的日期。伊马姆奥卢自2025年3月以来一直被羁押。10月，他在主要审判中发表了持续四天的讲话，而反对派称该程序具有政治动机。

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针对伊马姆奥卢的指控

这名前伊斯坦布尔市长被指控犯有142项罪行，其中包括组建和领导犯罪组织。根据起诉书，他据称将市政府作为资金来源，以领导其当时所属的CHP党并确保获得总统候选人资格。

据媒体报道，检方要求判处伊马姆奥卢合计超过2000年监禁。在法庭上，这名政治人物否认了指控。伊马姆奥卢于2019年当选伊斯坦布尔市长，被认为是土耳其下一届总统选举中一名有前景的竞争对手。

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