Sąd w Turcji nakazał zwolnienie adwokata İmamoğlu — Der Spiegel

Sąd w Silivri w Turcji nakazał zwolnienie z aresztu Mehmeta Pehlivana, adwokata byłego burmistrza Stambułu Ekrema İmamoğlu, oraz siedmiu innych oskarżonych w dużym procesie przeciwko opozycyjnemu politykowi i jego współpracownikom. Poinformował o tym Der Spiegel, powołując się na bliską opozycji gazetę Cumhuriyet.

Decyzja w sprawie tymczasowego aresztowania

Według Cumhuriyet sąd zdecydował również o zwolnieniu z aresztu dyrektorki firmy komunikacyjnej administracji miejskiej. Sąd regularnie sprawdza, wobec których oskarżonych powinien być nadal stosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Obecnie nie ma daty zakończenia postępowania ani ogłoszenia wyroku. İmamoğlu przebywa w areszcie od marca 2025 roku. W październiku wygłosił w głównym procesie czterodniowe przemówienie, a opozycja nazywa postępowanie motywowanym politycznie.

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Zarzuty wobec İmamoğlu

Byłemu burmistrzowi Stambułu zarzuca się 142 przestępstwa, w tym utworzenie i kierowanie organizacją przestępczą. Zgodnie z aktem oskarżenia miał on rzekomo wykorzystywać administrację miejską jako źródło finansowania, aby stanąć na czele swojej ówczesnej partii CHP i zapewnić sobie kandydaturę prezydencką.

Według doniesień mediów prokuratura żąda dla İmamoğlu łącznie ponad 2000 lat więzienia. Polityk odrzucił zarzuty w sądzie. İmamoğlu, wybrany na burmistrza Stambułu w 2019 roku, jest uważany za obiecującego rywala w następnych wyborach prezydenckich w Turcji.

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