Суд в Силиври, Турция, постановил освободить из-под стражи адвоката бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу Мехмета Пехливана и еще семерых обвиняемых по масштабному процессу против оппозиционного политика и его сотрудников. Об этом Der Spiegel сообщает со ссылкой на близкую к оппозиции газету Cumhuriyet.

Решение о содержании под стражей

По данным Cumhuriyet, суд также принял решение освободить из-под стражи директора коммуникационной компании городской администрации. Суд регулярно проверяет, к каким обвиняемым должна и далее применяться мера пресечения в виде содержания под стражей.

Даты завершения рассмотрения дела и оглашения приговора пока нет. Имамоглу находится под стражей с марта 2025 года. В октябре он выступил с четырехдневной речью в основном процессе, а оппозиция называет производство политически мотивированным.

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Обвинения против Имамоглу

Бывшему мэру Стамбула вменяют 142 преступления, в том числе создание и руководство преступной организацией. Согласно обвинительному заключению, он якобы использовал городскую администрацию как источник финансирования, чтобы возглавить свою тогдашнюю партию CHP и обеспечить выдвижение на пост президента.

По сообщениям СМИ, прокуратура требует для Имамоглу в общей сложности более 2000 лет лишения свободы. В суде политик отверг обвинения. Имамоглу, избранный мэром Стамбула в 2019 году, считается перспективным соперником на следующих президентских выборах в Турции.

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