得州处决杀害三名儿童的约翰·鲁比奥——《卫报》

据《卫报》报道，美国得州通过注射死刑处决了46岁的约翰·艾伦·鲁比奥，他因2003年在布朗斯维尔杀害三名年幼儿童而被定罪。周四18时47分，他在亨茨维尔市的州立监狱被宣布死亡。

鲁比奥被认定在他们共同居住的公寓内杀害了3岁的朱莉萨·克萨达、14个月大的约翰·E·鲁比奥和2个月大的玛丽·简·鲁比奥。根据法庭材料，他不是两名较大孩子的生父，但将他们当作自己的孩子抚养。

鲁比奥的同居伴侣安吉拉·卡马乔在此案中认罪，并被判处终身监禁。上诉法院推翻了鲁比奥的首次有罪判决，裁定审判期间不当使用了卡马乔的证词。在重审中，他再次以精神失常为由拒不认罪，但再次被判有罪并被判处死刑。

关于精神状态的说法

鲁比奥曾在不同时期声称，孩子们被附身，而他被选中拯救世界。辩方专家诊断他患有偏执型精神分裂症，但控方专家驳回了这一结论。辩方专家还表示，家庭暴力、与父母关系复杂、童年吸毒和卖淫影响了他的成长。

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行刑前，鲁比奥感谢朋友和家人的爱与理解，称自己已不再是过去的那个人。他还向卡马乔家人道歉，并表示自己已准备好死亡。开始注射戊巴比妥后21分钟，医生宣布他死亡。

俄克拉何马州的又一起处决

同一天，俄克拉何马州通过注射死刑处决了73岁的詹姆斯·帕瓦特。他因一级谋杀罪以及密谋杀害罗布·安德鲁而被定罪。罗布·安德鲁是布伦达·安德鲁的丈夫，两人分居生活。

帕瓦特和布伦达·安德鲁在杀人后带着她的两个孩子逃往墨西哥，但三个月后在返回美国时被拘留。布伦达·安德鲁在另案审判中被定罪；她是目前唯一关押在俄克拉何马州死囚牢房的女性。鲁比奥和帕瓦特的处决分别是美国自年初以来第36起和第37起处决。

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