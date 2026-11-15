Техас казнил Джона Рубио за убийство троих детей — The Guardian

В Техасе, США, смертельной инъекцией казнили 46-летнего Джона Аллена Рубио, осужденного за убийство троих малолетних детей в Браунсвилле в 2003 году. Его смерть констатировали в 18:47 в четверг в государственной тюрьме города Хантсвилл, сообщает The Guardian.

Рубио признали виновным в убийстве трехлетней Джулиссы Кесады, 14-месячного Джона Э. Рубио и двухмесячной Мэри Джейн Рубио в квартире, где они жили вместе. Согласно материалам суда, он не был биологическим отцом двух старших детей, но воспитывал их как своих.

Гражданская жена Рубио Анджела Камачо признала вину по делу и получила пожизненное заключение. Апелляционный суд отменил первый обвинительный приговор Рубио, постановив, что в ходе процесса неправомерно использовали показания Камачо. На повторном процессе он вновь не признал вины по причине невменяемости, однако его повторно признали виновным и приговорили к смертной казни.

Заявления о психическом состоянии

В разные периоды Рубио утверждал, что дети были одержимы, а он был избран, чтобы спасти мир. Эксперты защиты диагностировали у него параноидальную шизофрению, однако эксперты обвинения отвергли этот вывод. Эксперты защиты также заявляли, что на его развитие повлияли насилие дома, сложные отношения с родителями, употребление наркотиков и проституция в детстве.

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Перед казнью Рубио поблагодарил друзей и семью за любовь и понимание, сказав, что больше не является тем человеком, которым был раньше. Он также попросил прощения у семьи Камачо и заявил, что готов умереть. Врач констатировал смерть через 21 минуту после начала введения пентобарбитала.

Еще одна казнь в Оклахоме

В тот же день в Оклахоме смертельной инъекцией казнили 73-летнего Джеймса Паватта. Его осудили за убийство первой степени и сговор с целью убийства Роба Эндрю — мужа Бренды Эндрю, с которым она жила отдельно.

Паватт и Бренда Эндрю после убийства сбежали в Мексику вместе с ее двумя детьми, но через три месяца были задержаны при возвращении в США. Бренду Эндрю осудили в отдельном процессе; она является единственной женщиной, которая сейчас находится в камере смертников Оклахомы. Казни Рубио и Паватта стали 36-й и 37-й в США с начала года.

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