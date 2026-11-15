Teksas stracił Johna Rubio za zabójstwo trojga dzieci — The Guardian

W Teksasie w Stanach Zjednoczonych 46-letni John Allen Rubio, skazany za zabójstwo trojga małych dzieci w Brownsville w 2003 roku, został stracony przez śmiertelny zastrzyk. Jego zgon stwierdzono o godzinie 18:47 w czwartek w stanowym więzieniu w Huntsville, informuje The Guardian.

Rubio został uznany za winnego zabójstwa trzyletniej Julissy Quesady, 14-miesięcznego Johna E. Rubio oraz dwumiesięcznej Mary Jane Rubio w mieszkaniu, w którym wspólnie mieszkali. Według akt sądowych nie był biologicznym ojcem dwojga starszych dzieci, ale wychowywał je jak własne.

Partnerka Rubia, Angela Camacho, przyznała się do winy w tej sprawie i otrzymała karę dożywotniego więzienia. Sąd apelacyjny uchylił pierwszy wyrok skazujący Rubia, orzekając, że podczas procesu niewłaściwie wykorzystano zeznania Camacho. W ponownym procesie ponownie nie przyznał się do winy z powodu niepoczytalności, jednak znów został uznany za winnego i skazany na karę śmierci.

Twierdzenia dotyczące stanu psychicznego

W różnych okresach Rubio twierdził, że dzieci były opętane, a on został wybrany, by uratować świat. Biegli obrony zdiagnozowali u niego schizofrenię paranoidalną, jednak biegli oskarżenia odrzucili ten wniosek. Biegli obrony twierdzili również, że na jego rozwój wpłynęły przemoc w domu, trudne relacje z rodzicami, używanie narkotyków i prostytucja w dzieciństwie.

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Przed egzekucją Rubio podziękował przyjaciołom i rodzinie za miłość oraz zrozumienie, mówiąc, że nie jest już osobą, którą był wcześniej. Przeprosił także rodzinę Camacho i oświadczył, że jest gotów umrzeć. Lekarz stwierdził zgon 21 minut po rozpoczęciu podawania pentobarbitalu.

Kolejna egzekucja w Oklahomie

Tego samego dnia w Oklahomie przez śmiertelny zastrzyk stracono 73-letniego Jamesa Pavatta. Został on skazany za morderstwo pierwszego stopnia oraz spisek w celu zabicia Roba Andrew — męża Brendy Andrew, z którym żyła osobno.

Pavatt i Brenda Andrew po zabójstwie uciekli do Meksyku wraz z jej dwojgiem dzieci, lecz trzy miesiące później zostali zatrzymani podczas powrotu do Stanów Zjednoczonych. Brenda Andrew została skazana w odrębnym procesie; jest jedyną kobietą, która obecnie przebywa w celi śmierci w Oklahomie. Egzekucje Rubia i Pavatta były 36. i 37. w Stanach Zjednoczonych od początku roku.

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