The Beatles发布了歌曲《In My Life》的新视频，献给音乐人的故乡——英国利物浦。欧文·库珀出演了该视频，其发布与收录这首歌的专辑《Rubber Soul》再版有关，《滚石》报道。

三代人的故事

该视频由杰西卡·斯韦尔和伊琳娜·阿莱克修共同执导。视频展现了一个来自利物浦的音乐家庭的三代人，以及他们对音乐的热爱如何在彼此之间传承。这座城市成为故事的背景，呼应了歌曲中关于一个人将会记住的地方的歌词。

这支短片包含多处献给The Beatles歌迷的致敬。尤其是，片中人物在Woolton Picture House电影院附近重现了标志性的Abbey Road步行姿势。视频还致敬了电影《A Hard Day’s Night》中乔治·哈里森跌倒的场景。

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The Beatles Story的新空间

该视频的发布恰逢Apple Corps.宣布，将沉浸式展览The Beatles Story从Albert Dock迁至St Johns Market旧址，该地点位于Liverpool Lime Street车站对面。新场地将占地10万平方英尺。

保罗·麦卡特尼在一份声明中强调，利物浦对他和The Beatles具有特殊意义。他表示，Apple Corps.公布的展览计划让他回想起乐队从利物浦走向世界、再回到故乡的历程。

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