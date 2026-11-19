Группа The Beatles представила новое видео на композицию In My Life, посвященное родному для музыкантов Ливерпулю в Великобритании. В ролике снялся Оуэн Купер, а его выход связали с переизданием альбома Rubber Soul, в который вошла эта песня, сообщает Rolling Stone.

История трех поколений

Видео совместно сняли Джессика Суэйл и Ирина Алексиу. В нем показаны три поколения музыкальной семьи из Ливерпуля и то, как любовь к музыке передается между ними. Город стал фоном для сюжета, отсылающего к строке песни о местах, которые человек будет помнить.

В клипе есть несколько отсылок для поклонников The Beatles. В частности, герои повторяют культовую походку Abbey Road возле кинотеатра Woolton Picture House. Также в видео есть отсылка к сцене с падением Джорджа Харрисона в фильме A Hard Day’s Night.

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Новое пространство The Beatles Story

Выход ролика совпал с объявлением Apple Corps. о переносе иммерсивной экспозиции The Beatles Story из Albert Dock на бывшее место рынка St Johns Market, напротив станции Liverpool Lime Street. Новая локация займет 100 тысяч квадратных футов.

Пол Маккартни в заявлении подчеркнул особое значение Ливерпуля для него и The Beatles. По его словам, представленные Apple Corps. планы экспозиции возвращают его к истории пути группы из Ливерпуля в мир и обратно домой.

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