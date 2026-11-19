Zespół The Beatles zaprezentował nowy teledysk do utworu In My Life, poświęcony rodzinnemu Liverpoolowi muzyków w Wielkiej Brytanii. W klipie wystąpił Owen Cooper, a jego premierę powiązano z reedycją albumu Rubber Soul, na którym znalazła się ta piosenka, informuje Rolling Stone.

Historia trzech pokoleń

Teledysk wspólnie wyreżyserowały Jessica Swale i Irina Alexiu. Pokazuje trzy pokolenia muzycznej rodziny z Liverpoolu oraz to, jak miłość do muzyki jest między nimi przekazywana. Miasto stało się tłem dla fabuły nawiązującej do słów piosenki o miejscach, które człowiek będzie pamiętał.

W klipie znalazło się kilka odniesień dla fanów The Beatles. W szczególności bohaterowie odtwarzają kultowy marsz z Abbey Road w pobliżu kina Woolton Picture House. Wideo zawiera także nawiązanie do sceny z upadkiem George’a Harrisona w filmie A Hard Day’s Night.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nowa przestrzeń The Beatles Story

Premiera klipu zbiegła się z ogłoszeniem Apple Corps. o przeniesieniu immersyjnej ekspozycji The Beatles Story z Albert Dock na dawne miejsce targowiska St Johns Market, naprzeciwko stacji Liverpool Lime Street. Nowa lokalizacja będzie zajmować 100 tys. stóp kwadratowych.

Paul McCartney w oświadczeniu podkreślił szczególne znaczenie Liverpoolu dla niego i The Beatles. Jak zaznaczył, przedstawione przez Apple Corps. plany ekspozycji przywołują historię drogi zespołu z Liverpoolu w świat i z powrotem do domu.

Czytaj nas na