布伦特原油1月期货价格周二上涨0.4%，至每桶89.76美元，在前一天大幅下跌后趋于稳定。周一早间，作为全球石油市场基准的布伦特原油报价一度超过每桶93美元，《明镜周刊》报道。

谈判影响了报价

在对美国与伊朗之间结束战争谈判的谨慎乐观情绪下，油价下跌。据Axios报道，美国副总统J.D.万斯与卡塔尔首相会面，讨论与伊朗的谈判。卡塔尔在这些接触中担任调解人。

尽管伊朗的袭击正在加剧，美国总统唐纳德·特朗普仍未发动新的对伊朗打击。报道还指出，油轮在霍尔木兹海峡遭到袭击，但波斯湾的原油出口近期一直在增长。

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市场仍不稳定

德国商业银行专家图兰·阮认为，至少在短期内，新的军事升级可能不会发生。与此同时，依她的评估，这并不意味着和平解决变得更有可能：伊朗寻求解除海上封锁，而美国坚持要求伊朗在其核计划问题上作出让步。

阮还指出，伊朗及与其有关联的胡塞武装继续发动袭击，而特朗普威胁称，如果未能达成协议，将继续对伊朗发动打击。她认为，尽管出现紧张局势缓和的迹象，石油市场仍然脆弱。

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