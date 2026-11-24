Ціна січневих ф’ючерсів на нафту Brent у вівторок зросла на 0,4% — до 89,76 долара за барель, стабілізувавшись після суттєвого падіння напередодні. Вранці в понеділок котирування Brent, яка є глобальним еталоном для нафтового ринку, тимчасово перевищували 93 долари за барель, повідомляє Der Spiegel.

Переговори вплинули на котирування

Нафта подешевшала на тлі обережного оптимізму щодо переговорів про припинення війни між США та Іраном. За інформацією Axios, віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрівся з прем’єр-міністром Катару, щоб обговорити переговори з Іраном. Катар виступає посередником у цих контактах.

Президент США Дональд Трамп утримався від нових ударів по Ірану, хоча іранські атаки посилювалися. У матеріалі також зазначено, що танкери зазнали ударів в Ормузькій протоці, однак експорт сирої нафти з Перської затоки останнім часом зростав.

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Ринок залишається нестабільним

Експертка Commerzbank Тху Лан Нгуєн вважає, що нова військова ескалація, ймовірно, принаймні у короткостроковій перспективі не очікується. Водночас, за її оцінкою, це не означає, що мирне врегулювання стало ймовірнішим: Іран домагається скасування морської блокади, тоді як США наполягають на поступках щодо іранської ядерної програми.

Нгуєн також звернула увагу, що Іран і пов’язані з ним хусити продовжують атаки, а Трамп погрожував продовжити удари по Ірану в разі відсутності домовленості. На її думку, нафтовий ринок залишається вразливим попри ознаки послаблення напруженості.

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