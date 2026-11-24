Цена январских фьючерсов на нефть Brent во вторник выросла на 0,4% — до 89,76 доллара за баррель, стабилизировавшись после существенного падения накануне. Утром в понедельник котировки Brent, которая является глобальным ориентиром для нефтяного рынка, временно превышали 93 доллара за баррель, сообщает Der Spiegel.

Переговоры повлияли на котировки

Нефть подешевела на фоне осторожного оптимизма относительно переговоров о прекращении войны между США и Ираном. По информации Axios, вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с премьер-министром Катара, чтобы обсудить переговоры с Ираном. Катар выступает посредником в этих контактах.

Президент США Дональд Трамп воздержался от новых ударов по Ирану, хотя иранские атаки усиливались. В материале также отмечается, что танкеры подверглись ударам в Ормузском проливе, однако экспорт сырой нефти из Персидского залива в последнее время рос.

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Рынок остается нестабильным

Эксперт Commerzbank Тху Лан Нгуен считает, что новая военная эскалация, вероятно, не ожидается, по крайней мере в краткосрочной перспективе. В то же время, по ее оценке, это не означает, что мирное урегулирование стало более вероятным: Иран добивается отмены морской блокады, тогда как США настаивают на уступках относительно иранской ядерной программы.

Нгуен также обратила внимание, что Иран и связанные с ним хуситы продолжают атаки, а Трамп угрожал продолжить удары по Ирану в случае отсутствия договоренности. По ее мнению, нефтяной рынок остается уязвимым, несмотря на признаки ослабления напряженности.

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