Cena styczniowych kontraktów terminowych na ropę Brent wzrosła we wtorek o 0,4% — do 89,76 dolara za baryłkę, stabilizując się po znaczącym spadku poprzedniego dnia. W poniedziałek rano notowania Brent, który jest globalnym punktem odniesienia dla rynku ropy, tymczasowo przekraczały 93 dolary za baryłkę, poinformował Der Spiegel.

Negocjacje wpłynęły na notowania

Ropa potaniała w związku z ostrożnym optymizmem dotyczącym rozmów o zakończeniu wojny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Według Axios wiceprezydent USA J.D. Vance spotkał się z premierem Kataru, aby omówić negocjacje z Iranem. Katar występuje jako pośrednik w tych kontaktach.

Prezydent USA Donald Trump powstrzymał się od nowych uderzeń na Iran, choć irańskie ataki nasilały się. W materiale zaznaczono również, że tankowce zostały zaatakowane w Cieśninie Ormuz, jednak eksport ropy naftowej z Zatoki Perskiej ostatnio rósł.

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Rynek pozostaje niestabilny

Ekspertka Commerzbanku Thu Lan Nguyen uważa, że nowa eskalacja militarna prawdopodobnie nie jest oczekiwana, przynajmniej w krótkiej perspektywie. Jednocześnie, według jej oceny, nie oznacza to, że pokojowe uregulowanie stało się bardziej prawdopodobne: Iran domaga się zniesienia blokady morskiej, podczas gdy Stany Zjednoczone nalegają na ustępstwa w sprawie irańskiego programu nuklearnego.

Nguyen zwróciła również uwagę, że Iran i powiązani z nim Huti kontynuują ataki, a Trump zagroził kontynuowaniem uderzeń na Iran w przypadku braku porozumienia. Jej zdaniem rynek ropy pozostaje podatny na zagrożenia mimo oznak osłabienia napięć.

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