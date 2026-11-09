11月8日，在哥斯达黎加首都圣何塞，工会、公民运动组织和居民举行游行，要求政府偿还拖欠哥斯达黎加社会保障基金（CCSS）的债务。该基金是国家社会保险基金。参与者从拉梅塞德公园出发，抵达基金总部；警方沿途执勤。

据《The Rio Times》报道，CCSS负责管理该国的公立诊所、医院和养老金项目。此次抗议发生在哥斯达黎加最高法院宪法法庭10月作出裁决之后。

法院裁决

法院责令财政部向CCSS支付689.86亿哥斯达黎加科朗，约合1.53亿美元。这笔债务涉及残疾、老年和死亡保险养老金制度（IVM），该制度支付基本养老金。据该媒体称，这笔债务自2018年以来一直未获支付。

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宪法法庭驳回了财政部要求延长付款期限的请求，并裁定应在特别预算中拨付这笔资金。

参与者的其他诉求

公民组织Liga Cívica Nacional的活动人士塞萨尔·洛佩斯估计，政府对CCSS的债务总额约为4.6万亿科朗，即102亿美元。这是他的估计，并非官方确定的金额。

参与者还反对他们认为可能削弱该基金财务状况并改变其董事会构成的法案。他们要求政府任命罗西奥·阿尔法罗担任CCSS董事会的劳工代表，任期为2026年至2030年。宪法法庭此前已撤销政府拒绝任命她的决定。

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