В столице Коста-Рики Сан-Хосе 8 ноября профсоюзы, общественные движения и жители провели марш с требованием, чтобы государство погасило задолженность перед Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) — фондом государственного социального страхования. Участники вышли из парка Ла-Мерсед и дошли до штаб-квартиры фонда; вдоль маршрута дежурила полиция.

Как сообщает The Rio Times, CCSS управляет государственными клиниками, больницами и пенсионными программами страны. Протест состоялся после октябрьского решения Конституционной палаты Верховного суда Коста-Рики.

Решение суда

Суд обязал Министерство финансов выплатить CCSS 68,986 млрд коста-риканских колонов — около $153 млн. Речь идет о задолженности перед пенсионным режимом страхования по инвалидности, старости и смерти (IVM), который выплачивает базовые пенсии. По данным издания, этот долг не выплачивался с 2018 года.

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Конституционная палата отклонила просьбу министерства предоставить дополнительное время для выплаты и постановила предусмотреть эти средства в чрезвычайном бюджете.

Другие требования участников

Активист общественной организации Liga Cívica Nacional Сесар Лопес оценил общий долг государства перед CCSS примерно в 4,6 трлн колонов, или $10,2 млрд. Это его оценка, а не официально установленная сумма.

Участники также выступили против законопроектов, которые, по их мнению, могут ослабить финансовое положение фонда и изменить состав его совета директоров. Они потребовали, чтобы правительство включило Росио Альфаро в совет CCSS как представительницу работников на период 2026–2030 годов. Конституционная палата ранее отменила отказ правительства в ее назначении.

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