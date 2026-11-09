W stolicy Kostaryki, San José, 8 listopada związki zawodowe, ruchy społeczne i mieszkańcy przeprowadzili marsz, domagając się, aby państwo spłaciło zadłużenie wobec Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) — państwowego funduszu ubezpieczeń społecznych. Uczestnicy wyruszyli z parku La Merced i dotarli do siedziby funduszu; wzdłuż trasy dyżurowała policja.

Jak podaje The Rio Times, CCSS zarządza państwowymi klinikami, szpitalami i programami emerytalnymi kraju. Protest odbył się po październikowym orzeczeniu Izby Konstytucyjnej Sądu Najwyższego Kostaryki.

Orzeczenie sądu

Sąd zobowiązał Ministerstwo Finansów do zapłaty CCSS 68,986 mld kostarykańskich colonów — około 153 mln dolarów. Chodzi o zadłużenie wobec systemu emerytalnego ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy, starości i śmierci (IVM), który wypłaca podstawowe emerytury. Według publikacji dług nie był spłacany od 2018 roku.

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Izba Konstytucyjna odrzuciła prośbę ministerstwa o dodatkowy czas na dokonanie płatności i nakazała przewidzieć te środki w budżecie nadzwyczajnym.

Inne żądania uczestników

César López, działacz organizacji społecznej Liga Cívica Nacional, oszacował całkowite zadłużenie państwa wobec CCSS na około 4,6 bln colonów, czyli 10,2 mld dolarów. Jest to jego szacunek, a nie oficjalnie ustalona kwota.

Uczestnicy sprzeciwili się również projektom ustaw, które ich zdaniem mogą osłabić sytuację finansową funduszu i zmienić skład jego rady dyrektorów. Domagali się, aby rząd powołał Rocío Alfaro do rady CCSS jako przedstawicielkę pracowników na kadencję 2026–2030. Izba Konstytucyjna wcześniej uchyliła odmowę rządu dotyczącą jej powołania.

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