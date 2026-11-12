拉各斯奥比支持者集会遭袭——德国之声

在尼日利亚拉各斯，一群手持斧头、棍棒和砍刀的男子袭击了反对派候选人彼得·奥比支持者的一场竞选活动。事件中记者也遭到袭击，德国之声报道。

社交媒体上发布的视频记录显示，袭击者闯入拉各斯一处场所，当时尼日利亚民主大会党候选人彼得·奥比的活动正在那里举行。目击者称，他们砸坏了入口大门和玻璃隔断。

冲突持续超过一小时

奥比的支持者将袭击者从大厅赶到街上，随后两伙人之间爆发冲突。目击者称，警方在一个多小时后才抵达现场，并使用催泪瓦斯驱散在场人员。

安全部门代表表示，暴力事件开始时他们不在现场，因为没有收到有关该活动的通知。

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针对执政党的指控

反对派支持者将这次袭击归咎于执政党全体进步大会党（APC）。APC发言人费利克斯·莫尔卡以缺乏证据为由驳回了这些指控。

尼日利亚民主大会党还表示，总统博拉·蒂努布的政府正向场地所有者施压，要求他们拒绝该党举办竞选活动。政府否认了这些说法。

TheCable记者萨姆·阿德班乔表示，在冲突期间他遭斧头击打，并遭拳打脚踢，袭击者还拿走了他的全部设备。尼日利亚总统选举定于2027年1月16日举行。蒂努布将竞选连任，其竞争对手包括奥比和阿提库·阿布巴卡尔。

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