В Лагосе, Нигерия, группа мужчин, вооружённых топорами, дубинками и мачете, напала на предвыборное мероприятие сторонников оппозиционного кандидата Питера Оби. Во время инцидента также были атакованы журналисты, сообщает Deutsche Welle.

Видеозаписи, опубликованные в социальных сетях, зафиксировали, как нападавшие ворвались в помещение в Лагосе, где проходило мероприятие кандидата от Нигерийского демократического конгресса Питера Оби. По словам очевидцев, они выломали входную дверь и стеклянные перегородки.

Столкновения продолжались более часа

Сторонники Оби вытеснили нападавших из зала на улицу, после чего между двумя группами начались столкновения. Очевидцы утверждают, что полиция прибыла на место более чем через час и применила слезоточивый газ, чтобы разогнать присутствующих.

Представители служб безопасности заявили, что не находились на месте в начале насилия, поскольку не получали уведомления о проведении мероприятия.

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Обвинения в адрес правящей партии

Сторонники оппозиции возложили ответственность за нападение на правящую партию «Конгресс всех прогрессивных сил» (APC). Представитель APC Феликс Морка отверг эти обвинения, сославшись на отсутствие доказательств.

Нигерийский демократический конгресс также заявил, что администрация президента Болы Тинубу оказывает давление на владельцев площадок, чтобы те отказывали партии в проведении предвыборных мероприятий. Правительство опровергло эти утверждения.

Журналист TheCable Сэм Адебанджо рассказал, что во время столкновения его ударили топором, били руками и ногами, а нападавшие забрали всё его оборудование. Президентские выборы в Нигерии запланированы на 16 января 2027 года. Тинубу будет баллотироваться на второй срок, а среди его соперников — Оби и Атику Абубакар.

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