Atak na wiec zwolenników Obiego w Lagos — Deutsche Welle

W Lagos w Nigerii grupa mężczyzn uzbrojonych w siekiery, pałki i maczety zaatakowała wydarzenie wyborcze zwolenników opozycyjnego kandydata Petera Obiego. Podczas incydentu zaatakowano również dziennikarzy, informuje Deutsche Welle.

Filmy opublikowane w mediach społecznościowych zarejestrowały, jak napastnicy wtargnęli do lokalu w Lagos, gdzie odbywało się wydarzenie kandydata Nigeryjskiego Kongresu Demokratycznego, Petera Obiego. Według świadków wyłamali drzwi wejściowe i szklane przegrody.

Starcia trwały ponad godzinę

Zwolennicy Obiego wyparli napastników z sali na ulicę, po czym między dwiema grupami doszło do starć. Świadkowie twierdzą, że policja przybyła na miejsce po ponad godzinie i użyła gazu łzawiącego, aby rozproszyć obecnych.

Przedstawiciele służb bezpieczeństwa oświadczyli, że nie byli na miejscu na początku przemocy, ponieważ nie otrzymali informacji o organizacji wydarzenia.

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Oskarżenia pod adresem partii rządzącej

Zwolennicy opozycji obarczyli odpowiedzialnością za atak rządzący Kongres Wszystkich Postępowców (APC). Rzecznik APC Felix Morka odrzucił te oskarżenia, powołując się na brak dowodów.

Nigeryjski Kongres Demokratyczny oświadczył również, że administracja prezydenta Boli Tinubu wywiera presję na właścicieli obiektów, aby odmawiali partii organizacji wydarzeń wyborczych. Rząd zaprzeczył tym twierdzeniom.

Dziennikarz TheCable Sam Adebanjo powiedział, że podczas starć został uderzony siekierą, bito go rękami i kopano, a napastnicy zabrali cały jego sprzęt. Wybory prezydenckie w Nigerii zaplanowano na 16 stycznia 2027 roku. Tinubu będzie ubiegał się o drugą kadencję, a wśród jego rywali są Obi i Atiku Abubakar.

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