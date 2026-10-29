尼泊尔最高法院周三因法官遴选程序存在分歧，未能组建宪法审判庭。最高法院首席大法官马诺吉·库马尔·夏尔马也未参加用于分配其他案件的抽签，尽管法院举行了九场合议庭审理和两场独任法官审理，据《加德满都邮报》报道。

听证会于10月7日停止

因德赛节而长期休庭后，法院于周一恢复工作，原计划于周三组建宪法审判庭。然而，夏尔马因预计会围绕审判庭组成发生争议，未予组建。

首席大法官上一次组建该审判庭是在10月7日。当时，法官哈里·普拉萨德·普亚尔表示自己无法参加庭审，导致听证会停止。夏尔马称，延迟是因进行磋商以及数名法官休假缺席所致。他表示，该审判庭可能在提哈尔节假期后恢复工作。

宪法审判庭依据尼泊尔宪法第137条运作，审理有关宪法解释和国家治理的争议。审判庭由五名法官组成，其中包括最高法院首席大法官。他从司法委员会推荐的十名法官名单中选出另外四名法官。

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组建审判庭的三种方式

与采用抽签的其他最高法院案件不同，宪法审判庭没有此类机制。宪法明确规定，其成员由首席大法官任命，但未规定此类遴选的明确标准，包括资历或轮换方面的标准。

部分法官坚持认为，首席大法官应自行决定审判庭的组成。其他人建议按资历任命法官，或引入抽签机制。据该报报道，多数法官支持抽签，而尼泊尔律师协会代表认为，抽签或按资历遴选均是可能的解决方案。

夏尔马表示，应在宪法框架内，并在与法官和律师协会磋商后找到解决方案。与此同时，法官中的批评者认为，法院领导层正在拖延解决这场争议。最高法院律师协会秘书拉曼·卡尔纳称，其领导层就此情况举行的会议已安排在周五。

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