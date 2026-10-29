В Непале Верховный суд в среду не сформировал конституционную коллегию из-за разногласий относительно порядка отбора судей. Председатель Верховного суда Манодж Кумар Шарма также не участвовал в жеребьёвке по распределению других дел, хотя суд провёл девять заседаний коллегий и два заседания с участием одного судьи, сообщает Kathmandu Post.

Слушания остановили 7 октября

После длительного перерыва из-за праздника Дашаин суд возобновил работу в понедельник, а конституционную коллегию планировали сформировать в среду. Однако Шарма не создал её, ожидая споров вокруг её состава.

В последний раз председатель суда сформировал эту коллегию 7 октября. Тогда судья Хари Прасад Пхуял заявил, что не может участвовать в заседании, из-за чего слушания были остановлены. Шарма объяснил задержку консультациями и отсутствием нескольких судей, находившихся в отпуске. По его словам, коллегия может возобновить работу после праздников Тихар.

Конституционная коллегия действует в соответствии со статьёй 137 Конституции Непала и рассматривает споры, касающиеся толкования конституции и государственного управления. В её состав входят пять судей, в том числе председатель Верховного суда. Он выбирает ещё четырёх судей из списка десяти судей, рекомендованных Судебным советом.

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Три подхода к формированию состава

В отличие от других дел Верховного суда, для которых применяется жеребьёвка, конституционная коллегия не имеет такого механизма. Конституция прямо предусматривает, что её членов назначает председатель суда, однако не устанавливает чётких критериев такого отбора, в том числе по старшинству или ротации.

Часть судей настаивает, что председатель суда должен самостоятельно определять состав коллегии. Другие предлагают назначать судей по старшинству или ввести жеребьёвку. По данным издания, большинство судей выступает за жеребьёвку, а представители Непальской ассоциации адвокатов называют возможными решениями жеребьёвку или отбор по старшинству.

Шарма заявил, что решение следует найти в рамках конституции и после консультаций с судьями и адвокатскими объединениями. В то же время критики среди судей предполагают, что руководство суда затягивает урегулирование спора. Секретарь Ассоциации адвокатов Верховного суда Раман Карна сообщил, что встреча её руководства по ситуации запланирована на пятницу.

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