У Непалі не сформували конституційну палату Верховного суду — Kathmandu Post

У Непалі Верховний суд у середу не сформував конституційну палату через розбіжності щодо порядку добору суддів. Голова Верховного суду Манодж Кумар Шарма також не брав участі в жеребкуванні для розподілу інших справ, хоча суд провів дев’ять колегіальних і два одноосібні засідання, повідомляє Kathmandu Post.

Слухання зупинили 7 жовтня

Після тривалої перерви через свято Дашаїн суд відновив роботу в понеділок, а конституційну палату планували сформувати в середу. Однак Шарма не створив її, очікуючи суперечок навколо складу.

Востаннє голова суду сформував цю палату 7 жовтня. Тоді суддя Харі Прасад Пхуял заявив, що не може брати участь у засіданні, через що слухання зупинили. Шарма пояснив затримку консультаціями та відсутністю кількох суддів у відпустці. За його словами, палата може відновити роботу після свят Тіхар.

Конституційна палата діє відповідно до статті 137 Конституції Непалу та розглядає спори щодо тлумачення конституції і державного управління. До її складу входять п’ятеро суддів, зокрема голова Верховного суду. Він обирає ще чотирьох суддів із переліку десяти суддів, рекомендованих Судовою радою.

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Три підходи до формування складу

На відміну від інших справ Верховного суду, для яких застосовують жеребкування, конституційна палата не має такого механізму. Конституція прямо передбачає, що її членів призначає голова суду, але не встановлює чітких критеріїв такого добору, зокрема щодо старшинства чи ротації.

Частина суддів наполягає, що голова суду має самостійно визначати склад палати. Інші пропонують призначати суддів за старшинством або запровадити жеребкування. За даними видання, більшість суддів виступає за жеребкування, а представники Непальської асоціації адвокатів називають можливими рішеннями жеребкування або добір за старшинством.

Шарма заявив, що рішення слід знайти в межах конституції та після консультацій із суддями й адвокатськими об’єднаннями. Водночас критики серед суддів припускають, що керівництво суду затягує врегулювання суперечки. Секретар Верховної асоціації адвокатів Раман Карна повідомив, що зустріч її керівництва щодо ситуації запланували на п’ятницю.

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