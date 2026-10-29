W Nepalu Sąd Najwyższy w środę nie utworzył składu konstytucyjnego z powodu rozbieżności dotyczących procedury wyboru sędziów. Prezes Sądu Najwyższego Manoj Kumar Sharma również nie uczestniczył w losowaniu mającym rozdzielić inne sprawy, choć sąd przeprowadził dziewięć posiedzeń składów orzekających i dwa posiedzenia jednoosobowe, podaje Kathmandu Post.

Rozprawy wstrzymano 7 października

Po długiej przerwie związanej ze świętem Dashain sąd wznowił pracę w poniedziałek, a skład konstytucyjny miał zostać utworzony w środę. Sharma jednak go nie powołał, spodziewając się sporów wokół jego składu.

Prezes sądu po raz ostatni utworzył ten skład 7 października. Wówczas sędzia Hari Prasad Phuyal oświadczył, że nie może uczestniczyć w posiedzeniu, w wyniku czego rozprawy zostały wstrzymane. Sharma wyjaśnił opóźnienie konsultacjami i nieobecnością kilku sędziów przebywających na urlopie. Według niego skład może wznowić pracę po świętach Tihar.

Skład konstytucyjny działa zgodnie z artykułem 137 Konstytucji Nepalu i rozpatruje spory dotyczące interpretacji konstytucji oraz administracji państwowej. W jego skład wchodzi pięciu sędziów, w tym prezes Sądu Najwyższego. Wybiera on czterech pozostałych sędziów z listy dziesięciu sędziów rekomendowanych przez Radę Sądownictwa.

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Trzy podejścia do formowania składu

W przeciwieństwie do innych spraw Sądu Najwyższego, w których stosuje się losowanie, skład konstytucyjny nie ma takiego mechanizmu. Konstytucja wyraźnie stanowi, że jego członków powołuje prezes sądu, lecz nie określa jasnych kryteriów tego wyboru, w tym dotyczących starszeństwa lub rotacji.

Część sędziów nalega, aby prezes sądu samodzielnie określał skład. Inni proponują powoływanie sędziów według starszeństwa albo wprowadzenie losowania. Według publikacji większość sędziów opowiada się za losowaniem, a przedstawiciele Nepal Bar Association wskazują losowanie lub wybór według starszeństwa jako możliwe rozwiązania.

Sharma oświadczył, że rozwiązanie należy znaleźć w granicach konstytucji i po konsultacjach z sędziami oraz stowarzyszeniami prawniczymi. Jednocześnie krytycy wśród sędziów przypuszczają, że kierownictwo sądu opóźnia rozwiązanie sporu. Sekretarz Stowarzyszenia Adwokatów Sądu Najwyższego Raman Karna poinformował, że spotkanie jego kierownictwa w sprawie sytuacji zaplanowano na piątek.

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