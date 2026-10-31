IDF podczas operacji antyterrorystycznej w rejonie Nablusu na Zachodnim Brzegu zburzyły pomnik, który wojsko sklasyfikowało jako upamiętniający terrorystów. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Operacja w rejonie Nablusu

Według gazety operacja rozpoczęła się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Jej celami były poszukiwanie osób poszukiwanych, broni oraz demontaż pomników, które wojsko określiło jako gloryfikujące terroryzm.

IDF poinformowały również o zatrzymaniu osób poszukiwanych i przeprowadzeniu przeszukań w poszukiwaniu broni.

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Incydent z udziałem deputowanego w sierpniu

Zburzony obiekt znajdował się we wsi Madama w pobliżu Nablusu. Według opisu Jerusalem Post był on prawdopodobnie poświęcony członkom Brygad Al-Aksa oraz Palestyńczykom, którzy zginęli podczas intifady.

W sierpniu poseł do Knesetu z partii Religijny Syjonizm Cwi Sukot wraz z innymi osobami uszkodził ten pomnik w towarzystwie izraelskich żołnierzy. Twierdził, że wielokrotnie zwracał się do IDF z prośbą o demontaż podobnych pomników na Zachodnim Brzegu.

Po incydencie IDF potępiły działania Sukota i oświadczyły, że on oraz towarzyszące mu osoby działali bez zezwolenia i naruszyli warunki uzgodnionej wizyty. Premier Izraela Binjamin Netanjahu również skrytykował samowolne zniszczenie pomnika, podkreślając, że IDF odpowiadają za utrzymanie bezpieczeństwa i realizację decyzji rządu na Zachodnim Brzegu.

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