德国北莱茵-威斯特法伦州埃斯洛厄一名18岁学生涉嫌准备袭击清真寺访客。根据调查人员的说法，他据称计划使用自己借助3D打印机制造的武器。

据Tagesschau报道，警方在接到其身边人士提供的信息后，早在8月就拘留了这名年轻人。执法人员在搜查其住所时，发现了大量借助3D打印机制造的武器、武器零部件和弹药。

调查人员正在检验武器

杜塞尔多夫总检察院表示，有合理理由怀疑该人计划在2026年底或2027年初实施袭击。高级检察官亚历山德拉·维泽表示，目标原本是一座位于德国的清真寺。

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调查人员初步认为，缴获的数件武器具有功能性。其他武器仍由州刑事警察局检验。调查人员认为，这名年轻人可能从互联网上获取了图纸和打印文件。

逮捕令被补充

调查人员还发现了嫌疑人可能持有极右翼观点以及对穆斯林抱有种族主义态度的迹象。梅舍德法院扩大了对他的逮捕令，新增了涉嫌准备危害国家的严重暴力犯罪。

目前，执法人员正在分析数据存储介质、检验武器并询问证人。该案尚未提出指控，检察院强调，在调查结束前应遵循无罪推定原则。

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