W Niemczech 18-letni uczeń z Eslohe w Nadrenii Północnej-Westfalii jest podejrzany o przygotowywanie ataku na osoby odwiedzające meczet. Według śledczych miał on rzekomo planować użycie broni, którą sam wytworzył przy pomocy drukarki 3D.

Jak informuje Tagesschau, policja zatrzymała młodego mężczyznę już w sierpniu po otrzymaniu informacji od osób z jego otoczenia. Podczas przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze znaleźli liczne egzemplarze broni, jej części oraz amunicję wykonane przy pomocy drukarki 3D.

Śledczy badają broń

Prokuratura Generalna w Düsseldorfie oświadczyła, że ma uzasadnione podejrzenie dotyczące planowania ataku pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. Według starszej prokurator Alexandry Wiese celem miał być meczet w Niemczech.

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Śledczy wstępnie uznają kilka zarekwirowanych egzemplarzy broni za sprawne. Inne egzemplarze nadal bada krajowy urząd kryminalny. Według śledczych młody mężczyzna mógł pozyskać z internetu rysunki i pliki do druku.

Nakaz aresztowania rozszerzono

Śledczy odkryli również oznaki możliwych skrajnie prawicowych poglądów podejrzanego oraz rasistowskiego stosunku do muzułmanów. Sąd w Meschede rozszerzył nakaz jego aresztowania, dodając podejrzenie przygotowywania poważnego przestępstwa z użyciem przemocy zagrażającego państwu.

Obecnie funkcjonariusze analizują nośniki danych, badają broń i przesłuchują świadków. W sprawie nie postawiono jeszcze zarzutów, a prokuratura podkreśliła domniemanie niewinności do zakończenia śledztwa.

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