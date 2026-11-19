В Германии 18-летнего школьника из Эслоэ в земле Северный Рейн-Вестфалия подозревают в подготовке нападения на посетителей мечети. По данным следствия, он якобы планировал использовать оружие, которое сам изготовил с помощью 3D-принтера.

Как сообщает Tagesschau, полиция задержала молодого человека еще в августе после получения информации от людей из его окружения. Во время обыска в его жилище правоохранители обнаружили многочисленные образцы оружия, детали к нему и боеприпасы, изготовленные с помощью 3D-принтера.

Следствие проверяет оружие

Генеральная прокуратура Дюссельдорфа заявила, что располагает обоснованными подозрениями в планировании нападения в конце 2026 года или в начале 2027 года. По словам старшего прокурора Александры Визе, целью должна была стать мечеть в Германии.

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Следователи предварительно считают несколько изъятых образцов оружия функциональными. Другие образцы еще исследует земельное криминальное ведомство. По версии следствия, чертежи и файлы для печати молодой человек мог получить из интернета.

Ордер на арест дополнили

Следователи также обнаружили признаки возможных ультраправых взглядов подозреваемого и расистского отношения к мусульманам. Суд в Мешеде расширил ордер на его арест, добавив подозрение в подготовке тяжкого насильственного преступления, угрожающего государству.

Сейчас правоохранители анализируют носители данных, исследуют оружие и допрашивают свидетелей. Обвинения по делу еще не предъявлены, а прокуратура подчеркнула презумпцию невиновности до завершения расследования.

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