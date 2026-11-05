巴基斯坦选举委员会将旁遮普省地方政府选举的第一阶段定于2027年2月7日举行。与此同时，委员会暂停了开伯尔-普什图省地方选举的所有筹备工作，直至另行通知，《黎明报》报道。

日期考虑天气因素确定

选举委员会最初提议于12月14日在旁遮普省举行投票。该省首席秘书援引天气条件和选举程序的组织需求，要求将日期定在2027年1月20日之后。

他表示，12月和1月的浓雾，尤其是拉合尔的浓雾，可能会使运输、出行及其他与选举有关的活动变得复杂。他还指出，省政府必须提供交通工具，并准备学校建筑用作投票站。

选举委员会的一名代表指出，省政府此前曾提议在4月举行选举。首席秘书回应称，政府已修正其立场，不反对在1月或2月投票，尽管他认为，由于白昼时间较长和学校放假，4月会更为有利。委员会同意了这一请求，并将2月7日定为第一阶段的投票日期。

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开伯尔-普什图省投票筹备工作暂停

在联邦政府将宪法第140-A条暂停适用的范围扩大至全省后，委员会停止了开伯尔-普什图省地方选举的所有筹备活动。该条款涉及设立地方政府机构，而举行地方选举是选举委员会的宪法义务。

10月28日，委员会决定在该省举行选举，但面临严重安全挑战的12个地区除外。在审查了2026年11月4日的政府命令后，委员会得出结论，目前无法在开伯尔-普什图省的其他地区举行投票。

旁遮普省上一次地方选举于2015年举行。民选委员会的任期于2021年12月31日届满，而原定于2022年4月前举行的下一次选举因立法变更和行政延误而多次推迟。

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