Komisja Wyborcza Pakistanu wyznaczyła pierwszy etap wyborów do organów samorządu lokalnego w prowincji Pendżab na 7 lutego 2027 roku. Jednocześnie komisja zawiesiła wszelkie przygotowania do wyborów lokalnych w prowincji Chajber Pasztunchwa do odwołania, informuje Dawn.

Datę ustalono z uwzględnieniem pogody

Początkowo Komisja Wyborcza proponowała przeprowadzenie głosowania w Pendżabie 14 grudnia. Główny sekretarz prowincji poprosił o wyznaczenie daty po 20 stycznia 2027 roku, powołując się na warunki pogodowe oraz potrzeby organizacyjne procesu wyborczego.

Jak powiedział, gęste mgły w grudniu i styczniu, zwłaszcza w Lahore, mogą utrudnić transport, przemieszczanie się i inne działania związane z wyborami. Zaznaczył również, że władze prowincji muszą zapewnić transport i przygotować budynki szkolne do wykorzystania jako lokale wyborcze.

Przedstawiciel Komisji Wyborczej zauważył, że wcześniej władze prowincji proponowały przeprowadzenie wyborów w kwietniu. Główny sekretarz odpowiedział, że rząd zrewidował swoje stanowisko i nie sprzeciwia się głosowaniu w styczniu lub lutym, choć jego zdaniem kwiecień byłby korzystniejszy ze względu na dłuższy dzień i ferie szkolne. Komisja przychyliła się do prośby i wyznaczyła 7 lutego jako datę głosowania w pierwszym etapie.

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Wstrzymano przygotowania do głosowania w Chajber Pasztunchwie

W Chajber Pasztunchwie komisja wstrzymała wszelkie działania przygotowawcze do wyborów lokalnych po tym, jak rząd federalny rozszerzył zawieszenie obowiązywania artykułu 140-A Konstytucji na całą prowincję. Artykuł dotyczy tworzenia władz lokalnych, a przeprowadzenie wyborów lokalnych jest konstytucyjnym obowiązkiem Komisji Wyborczej.

28 października komisja zdecydowała o przeprowadzeniu wyborów w prowincji, z wyjątkiem 12 okręgów z poważnymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa. Po przeanalizowaniu rządowego rozporządzenia z 4 listopada 2026 roku komisja doszła do wniosku, że przeprowadzenie głosowania w innych okręgach Chajber Pasztunchwy jest obecnie niemożliwe.

Ostatnie wybory lokalne w Pendżabie odbyły się w 2015 roku. Kadencje wybranych rad zakończyły się 31 grudnia 2021 roku, a kolejne wybory, które miały odbyć się do kwietnia 2022 roku, były wielokrotnie odkładane z powodu zmian w przepisach i opóźnień administracyjnych.

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