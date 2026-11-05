W Nowym Jorku była wiceprezydentka Kostaryki Rebeca Grynspan umocniła prowadzenie w procesie wyboru następnego sekretarza generalnego ONZ. W tajnym nieformalnym głosowaniu Rady Bezpieczeństwa otrzymała 12 głosów „zachęcających”, trzy głosy „niezachęcające” i ani jednego głosu „bez opinii”, według dyplomatów, informuje The National.

W poprzedniej rundzie Grynspan miała 11 głosów „zachęcających”. Ambasador Łotwy przy ONZ Sanita Pavļuta-Deslandes, która w tym miesiącu przewodniczy Radzie Bezpieczeństwa, potwierdziła przeprowadzenie głosowania, ale odmówiła ujawnienia jego wyników.

Wyniki nieformalnego głosowania

Drugie miejsce zajął Argentyńczyk Rafael Grossi, dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Otrzymał dziewięć głosów „zachęcających”, cztery „niezachęcające” i dwa głosy „bez opinii”.

Przedstawicielka Gujany Carolyn Rodrigues-Birkett uzyskała odpowiednio osiem, pięć i dwa głosy. Lana Nusseibeh ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich utrzymała czwartą pozycję z wynikiem siedmiu głosów „zachęcających”, sześciu „niezachęcających” i dwóch głosów „bez opinii”.

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Przedstawiciel Turcji Feridun Sinirlioğlu, którego Ankara zgłosiła 1 listopada, w swojej pierwszej rundzie otrzymał trzy głosy „zachęcające”, osiem „niezachęcających” i cztery głosy „bez opinii”. Według gazety ma on wystąpić przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w piątek, a 9 listopada odbyć nieformalne konsultacje z członkami Rady Bezpieczeństwa.

Rola stałych członków Rady Bezpieczeństwa

15-osobowa Rada Bezpieczeństwa ONZ szuka następcy Antónia Guterresa, którego druga pięcioletnia kadencja kończy się w grudniu. Głosowanie przeprowadzono bez rozróżniania kart do głosowania, dlatego wyniki nie pokazały, jak głosowało pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa: USA, Rosja, Chiny, Francja i Wielka Brytania. Każde z tych państw może zablokować kandydaturę podczas formalnego procesu wyboru.

Rosja, państwo-agresor, oświadczyła, że może rozważyć kandydatów spoza Ameryki Łacińskiej i Karaibów, jeśli żaden przedstawiciel regionu nie uzyska wystarczającego poparcia w nieformalnych głosowaniach. Następnym razem dyplomaci mogą powrócić do kolorowych kart do głosowania, które pozwolą ustalić, czy sprzeciw wobec czołowych kandydatów pochodzi od stałych czy wybieralnych członków Rady Bezpieczeństwa.

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