Избирательная комиссия Пакистана назначила первый этап выборов в органы местного самоуправления в провинции Пенджаб на 7 февраля 2027 года. Одновременно комиссия приостановила всю подготовку к местным выборам в провинции Хайбер-Пахтунхва до дальнейших распоряжений, сообщает Dawn.

Дату определили с учетом погоды

Сначала Избирательная комиссия предлагала провести голосование в Пенджабе 14 декабря. Главный секретарь провинции попросил определить дату после 20 января 2027 года, сославшись на погодные условия и организационные потребности избирательного процесса.

По его словам, густые туманы в декабре и январе, в частности в Лахоре, могут осложнить перевозки, передвижение и другие мероприятия, связанные с выборами. Он также отметил, что власти провинции должны обеспечить транспорт и подготовить школьные здания для использования в качестве избирательных участков.

Представитель Избирательной комиссии отметил, что ранее власти провинции предлагали провести выборы в апреле. Главный секретарь ответил, что правительство пересмотрело свою позицию и не возражает против голосования в январе или феврале, хотя апрель, по его мнению, был бы более благоприятным из-за более длинного светового дня и школьных каникул. Комиссия согласилась с просьбой и определила 7 февраля датой голосования первого этапа.

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Подготовку к голосованию в Хайбер-Пахтунхве остановили

В Хайбер-Пахтунхве комиссия прекратила все мероприятия по подготовке местных выборов после того, как федеральное правительство распространило приостановление действия статьи 140-A Конституции на всю провинцию. Статья касается создания местных органов власти, а проведение местных выборов является конституционной обязанностью Избирательной комиссии.

28 октября комиссия решила провести выборы в провинции, за исключением 12 районов с серьезными вызовами в сфере безопасности. После изучения правительственного распоряжения от 4 ноября 2026 года комиссия пришла к выводу, что проведение голосования в других районах Хайбер-Пахтунхвы в настоящее время невозможно.

Последние местные выборы в Пенджабе состоялись в 2015 году. Полномочия избранных советов завершились 31 декабря 2021 года, а следующие выборы, которые должны были состояться до апреля 2022 года, неоднократно откладывались из-за изменений законодательства и административных задержек.

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