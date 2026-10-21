南非国王沙卡国际机场的一名视频监控分析师在就说唱歌手基尔南·“AKA”·福布斯及其朋友特贝洛·“Tibz”·莫措阿内遇害案出庭作证后，称自己收到死亡威胁。TimesLIVE报道，该证人告诉控方，他因收到不明人士发来的威胁信息而担心自己的生命安全。

前一天，这名分析师讲述了AKA抵达机场的视频录像。据他称，画面中一名身份不明的男子走近这名说唱歌手，此人看起来像七名被告之一。庭审期间，他还被问及警方获取录像时是否遵循了适当程序。

保护证人身份

检察官埃尔维斯·格茨韦卡呼吁媒体谨慎报道证词。他告诉法庭，在机场员工的面部照片被发布后，该员工投诉称收到了威胁信息。

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审判开始时，法官诺姆丰多·西蓬齐禁止媒体披露证人身份，但后来撤销了这一普遍禁令。她裁定，在每名证人作证前，须逐一审议其身份识别问题。格茨韦卡表示，两名证人要求媒体不要展示他们的面孔，因为他们担心自己的生命安全。

有关枪击和车辆的证词

一名证人告诉法庭，案发当天，他与AKA及其随行人员在佛罗里达路的Wish餐厅共进晚餐。他说，枪击发生时，他听到一声类似烟花的巨响，随后人们跑进了餐厅。该证人称，Tibz倒下了；当他回到Tibz身边时，后者说自己呼吸困难。证人注意到其胸部有伤口和血迹；在救护车到达前，在场的人试图用毛巾盖住伤口。

另一名证人就一辆现代Grand i10作证，该车由他出租给第四名被告。控方称，这辆车在AKA遇害后被用于从佛罗里达路逃离。被告确认，他曾向该证人租赁车辆。七名被告均不认罪，所涉指控包括谋杀、谋杀未遂和非法持有枪支。下一次庭审原定闭门举行，以观看约三小时的视频录像。

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