У ПАР свідок у справі про вбивство репера AKA заявив про погрози смертю — TimesLIVE

У ПАР аналітик відеоспостереження міжнародного аеропорту імені короля Шаки заявив про погрози смертю після того, як дав свідчення у судовому процесі щодо вбивства репера Кірнана «AKA» Форбса та його друга Тебелло «Tibz» Моцоане. Як повідомляє TimesLIVE, свідок повідомив стороні обвинувачення, що боїться за своє життя через погрозливі повідомлення від невідомих людей.

Напередодні аналітик розповідав про відеозаписи прибуття AKA до аеропорту. На кадрах, за його словами, до репера підійшов невідомий чоловік, схожий на одного із семи обвинувачених. Під час слухань його також запитували, чи були дотримані належні процедури, коли поліція отримала доступ до записів.

Захист особистостей свідків

Прокурор Елвіс Гцвека закликав медіа обережно висвітлювати свідчення. Він повідомив суду, що після публікації обличчя працівника аеропорту той поскаржився на погрозливі повідомлення.

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На початку процесу суддя Номфундо Сіпунзі заборонила медіа розкривати особи свідків, однак згодом скасувала загальну заборону. Вона постановила розглядати питання ідентифікації кожного свідка окремо перед наданням показань. За словами Гцвеки, двоє свідків попросили не показувати їхні обличчя у ЗМІ, оскільки побоюються за своє життя.

Свідчення про стрілянину та автомобіль

Один зі свідків розповів суду, що вечеряв із AKA та його оточенням у ресторані Wish на Флорида-роуд у день убивства. За його словами, під час стрілянини він почув гучний звук, схожий на феєрверк, після чого люди забігли до ресторану. Свідок заявив, що Tibz упав, а коли він повернувся до нього, той сказав, що йому важко дихати. Свідок помітив поранення грудей і кров; присутні намагалися прикрити рану рушником до прибуття швидкої допомоги.

Інший свідок давав показання щодо Hyundai Grand i10, який він здавав в оренду четвертому обвинуваченому. За версією обвинувачення, цей автомобіль використовували для втечі з Флорида-роуд після вбивства AKA. Обвинувачений підтвердив, що орендував автомобілі у цього свідка. Семеро обвинувачених не визнали провини за обвинуваченнями, зокрема у вбивстві, замаху на вбивство та незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Наступне засідання мало відбутися за зачиненими дверима для перегляду приблизно тригодинного відеозапису.

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