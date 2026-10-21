В ЮАР аналитик видеонаблюдения международного аэропорта имени короля Шаки заявил об угрозах смерти после дачи показаний на судебном процессе по делу об убийстве рэпера Кирнана «AKA» Форбса и его друга Тебелло «Tibz» Моцоане. Как сообщает TimesLIVE, свидетель сообщил стороне обвинения, что опасается за свою жизнь из-за угрожающих сообщений от неизвестных людей.

Накануне аналитик рассказывал о видеозаписях прибытия AKA в аэропорт. По его словам, на кадрах к рэперу подошел неизвестный мужчина, похожий на одного из семи обвиняемых. Во время слушаний его также спрашивали, были ли соблюдены надлежащие процедуры, когда полиция получила доступ к записям.

Защита личностей свидетелей

Прокурор Элвис Гцвека призвал СМИ осторожно освещать показания. Он сообщил суду, что после публикации лица сотрудника аэропорта тот пожаловался на угрожающие сообщения.

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В начале процесса судья Номпундо Сипунзи запретила СМИ раскрывать личности свидетелей, однако позже отменила общий запрет. Она постановила рассматривать вопрос идентификации каждого свидетеля отдельно перед дачей показаний. По словам Гцвеки, двое свидетелей попросили не показывать их лица в СМИ, поскольку опасаются за свою жизнь.

Показания о стрельбе и автомобиле

Один из свидетелей рассказал суду, что в день убийства ужинал с AKA и его окружением в ресторане Wish на Флорида-роуд. По его словам, во время стрельбы он услышал громкий звук, похожий на фейерверк, после чего люди забежали в ресторан. Свидетель заявил, что Tibz упал, а когда он вернулся к нему, тот сказал, что ему тяжело дышать. Свидетель заметил ранение в грудь и кровь; присутствующие пытались прикрыть рану полотенцем до прибытия скорой помощи.

Другой свидетель давал показания относительно Hyundai Grand i10, который он сдавал в аренду четвертому обвиняемому. По версии обвинения, этот автомобиль использовали для побега с Флорида-роуд после убийства AKA. Обвиняемый подтвердил, что арендовал автомобили у этого свидетеля. Семеро обвиняемых не признали вину по обвинениям, в том числе в убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении огнестрельного оружия. Следующее заседание должно было состояться за закрытыми дверями для просмотра примерно трехчасовой видеозаписи.

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