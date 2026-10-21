W RPA analityk monitoringu wideo na Międzynarodowym Lotnisku Króla Shaki zgłosił groźby śmierci po złożeniu zeznań w procesie dotyczącym zabójstwa rapera Kiernan „AKA” Forbes i jego przyjaciela Tebello „Tibz” Motsoane. Jak informuje TimesLIVE, świadek powiedział oskarżeniu, że obawia się o swoje życie z powodu gróźb w wiadomościach od nieznanych osób.

Dzień wcześniej analityk opowiadał o nagraniach przedstawiających przybycie AKA na lotnisko. Jak powiedział, na nagraniach nieznany mężczyzna podszedł do rapera i przypominał jednego z siedmiu oskarżonych. Podczas rozprawy pytano go również, czy zachowano właściwe procedury, gdy policja uzyskała dostęp do nagrań.

Ochrona tożsamości świadków

Prokurator Elvis Gcweka zaapelował do mediów o ostrożne relacjonowanie zeznań. Poinformował sąd, że po opublikowaniu twarzy pracownika lotniska mężczyzna poskarżył się na wiadomości z groźbami.

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Na początku procesu sędzia Nompumelelo Sipunzi zakazała mediom ujawniania tożsamości świadków, jednak później uchyliła ogólny zakaz. Orzekła, że kwestia identyfikacji każdego świadka będzie rozpatrywana indywidualnie przed złożeniem zeznań. Według Gcweki dwóch świadków poprosiło, aby ich twarze nie były pokazywane w mediach, ponieważ obawiają się o swoje życie.

Zeznania o strzelaninie i samochodzie

Jeden ze świadków powiedział sądowi, że w dniu zabójstwa jadł kolację z AKA i jego otoczeniem w restauracji Wish przy Florida Road. Według niego podczas strzelaniny usłyszał głośny dźwięk przypominający fajerwerki, po czym ludzie wbiegli do restauracji. Świadek stwierdził, że Tibz upadł, a gdy wrócił do niego, ten powiedział, że ma trudności z oddychaniem. Świadek zauważył ranę w klatce piersiowej i krew; obecni próbowali przykryć ranę ręcznikiem do czasu przyjazdu karetki.

Inny świadek zeznawał w sprawie Hyundai Grand i10, który wynajął czwartemu oskarżonemu. Według oskarżenia samochód został wykorzystany do ucieczki z Florida Road po zabójstwie AKA. Oskarżony potwierdził, że wynajmował samochody od tego świadka. Siedmiu oskarżonych nie przyznało się do zarzutów, w tym zabójstwa, usiłowania zabójstwa i nielegalnego posiadania broni palnej. Kolejna rozprawa miała odbyć się przy drzwiach zamkniętych w celu obejrzenia około trzygodzinnego nagrania wideo.

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