南非布龙克霍斯特斯普雷特的水处理厂已恢复用于净化水的氯气供应，但该厂的水尚未被认定为可安全饮用。茨瓦内市长纳西菲·莫亚表示，TimesLIVE报道。

据该媒体报道，布龙克霍斯特斯普雷特有超过400名居民，其中大多数为儿童，在饮用了市政部门供应的未经氯化和净化的水后，患上胃肠道疾病。

管网清洗与水处理厂维修

莫亚表示，供水公司Rand Water已参与水处理厂的修复和现代化升级。该公司的技术专家已在该设施开展维护工作，并评估使水处理厂达到所需标准的必要措施。

未来几天，该设施将继续进行密集的技术作业。这些工作可能包括改变水处理厂的运行方式，尤其可能为安装设备而暂时停运。有关部门承诺将告知居民可能影响供水的变化。

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水质监测

受影响的供水管网已开始冲洗和消毒。茨瓦内当局、国家水资源与卫生部以及水资源研究委员会将每日监测水质。

在访问埃坎加拉的Dark City诊所后，莫亚表示，新的胃肠道疾病病例已从10月13日的峰值72例降至10月18日的16例。诊所医务人员也报告称，出现此类症状的患者人数有所减少。

受影响社区有35辆水罐车在运作：其中7辆来自市政部门，28辆来自服务供应商。莫亚称，预计周三还将有一辆水罐车到位，这将使其数量增至计划的36辆。

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