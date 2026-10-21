В Бронкхорстспрейте в ЮАР восстановили поставки хлора для очистки водоочистной станции, однако воду из нее еще не признали безопасной для потребления. Об этом заявила мэр Тшване Насифи Мойя, сообщает TimesLIVE.

По данным издания, более 400 жителей Бронкхорстспрейта, преимущественно детей, заболели желудочно-кишечными расстройствами после употребления воды, которую муниципалитет поставлял без хлорирования и очистки.

Очистка сети и ремонт станции

Мойя сообщила, что к восстановлению и модернизации станции привлекли водоснабжающую компанию Rand Water. Ее технические специалисты уже проводят техническое обслуживание объекта и оценивают меры, необходимые для приведения станции к требуемым стандартам.

В ближайшие дни на объекте продолжатся интенсивные технические работы. Они могут предусматривать изменения в работе станции, в частности ее возможную временную остановку для установки оборудования. Власти пообещали информировать жителей об изменениях, которые могут повлиять на водоснабжение.

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Мониторинг качества воды

Пораженную водопроводную сеть начали промывать и дезинфицировать. Качество воды будут ежедневно контролировать власти Тшване, национальный Департамент водных ресурсов и санитарии и Комиссия по исследованию водных ресурсов.

После посещения клиники Dark City в Экангале Мойя заявила, что количество новых случаев желудочно-кишечных заболеваний снизилось с пиковых 72 случаев 13 октября до 16 случаев 18 октября. Медики клиники также сообщили о сокращении числа пациентов с такими симптомами.

В пострадавших общинах работают 35 автоцистерн: семь муниципальных и 28 от поставщиков услуг. По словам Мойи, еще одну цистерну ожидали в среду, что должно было увеличить их количество до запланированных 36.

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