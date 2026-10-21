W Bronkhorstspruit w RPA przywrócono dostawy chloru do uzdatniania wody w stacji uzdatniania, jednak woda z niej nadal nie została uznana za bezpieczną do spożycia. Poinformowała o tym burmistrzyni Tshwane Nasiphi Moya, donosi TimesLIVE.

Według publikacji ponad 400 mieszkańców Bronkhorstspruit, głównie dzieci, zachorowało na dolegliwości żołądkowo-jelitowe po wypiciu wody, którą gmina dostarczała bez chlorowania i uzdatniania.

Czyszczenie sieci i remont stacji

Moya poinformowała, że do odtworzenia i modernizacji stacji zaangażowano przedsiębiorstwo wodociągowe Rand Water. Jego specjaliści techniczni już prowadzą prace konserwacyjne w obiekcie i oceniają działania niezbędne do doprowadzenia stacji do wymaganych standardów.

W najbliższych dniach w obiekcie będą kontynuowane intensywne prace techniczne. Mogą one obejmować zmiany w pracy stacji, w tym jej możliwe tymczasowe wyłączenie w celu zainstalowania sprzętu. Władze obiecały informować mieszkańców o zmianach, które mogą wpłynąć na dostawy wody.

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Monitorowanie jakości wody

Rozpoczęto płukanie i dezynfekcję dotkniętej sieci wodociągowej. Jakość wody będzie codziennie monitorowana przez władze Tshwane, krajowy Departament Zasobów Wodnych i Sanitacji oraz Komisję Badań nad Wodą.

Po wizycie w klinice Dark City w Ekangali Moya oświadczyła, że liczba nowych przypadków chorób żołądkowo-jelitowych spadła ze szczytowych 72 przypadków 13 października do 16 przypadków 18 października. Personel medyczny kliniki również poinformował o spadku liczby pacjentów z takimi objawami.

W poszkodowanych społecznościach pracuje 35 cystern z wodą: siedem gminnych i 28 od usługodawców. Według Moi kolejnej cysterny oczekiwano w środę, co miało zwiększyć ich liczbę do planowanych 36.

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