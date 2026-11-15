大马士革郊区汽车爆炸致父女遇难——半岛电视台

在叙利亚大马士革东南郊区的贾拉马纳，一起汽车爆炸造成一名男子及其女儿死亡。另有一人据信为死者的妻子，伤势严重。据半岛电视台报道，爆炸可能由安放在汽车内部的爆炸装置引发。

爆炸事件调查

叙利亚国内安全部队封锁了事发区域，并开始调查爆炸发生的情况。目击者称，一辆起亚Rio停放在贾拉马纳两栋住宅楼之间，该地区被认为主要是一个安静的住宅区。

贾拉马纳居住着一个庞大的德鲁兹人社群，他们属于宗教少数群体。该地区部分德鲁兹人与支持总统艾哈迈德·沙拉政府的逊尼派多数群体之间也曾出现紧张局势。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

首都的安全局势

在爆炸现场工作的半岛电视台记者海迪·佩特表示，叙利亚首都的安全局势仍然复杂，尽管两年前前总统巴沙尔·阿萨德政权垮台后局势已有改善。

她表示，过去几个月发生了两起引人关注的事件。其中包括7月法国总统埃马纽埃尔·马克龙访问期间发生的一起双重袭击，叙利亚当局将其与“伊斯兰国”组织的一个小组联系起来。靠近司法宫的Lawyer’s Cafe咖啡馆也发生了一起致命袭击，那里正在审理针对阿萨德政权前官员的引人关注的案件。

佩特称，近期大多数爆炸和安全事件的目标并非平民，而是安全部队及与其相关的设施。叙利亚当局也将此类袭击归咎于“伊斯兰国”。去年，叙利亚加入了由美国领导的打击该组织的国际联盟。

关注我们在