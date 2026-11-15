В Джарамане, на юго-восточной окраине Дамаска в Сирии, взрыв в автомобиле унес жизни мужчины и его дочери. Еще один человек, которого считают женой погибшего, получил тяжелые ранения. По данным Al Jazeera, взрыв мог быть вызван взрывным устройством, заложенным внутри автомобиля.

Расследование взрыва

Силы внутренней безопасности Сирии оцепили район происшествия и начали расследование обстоятельств взрыва. Очевидцы рассказали, что Kia Rio был припаркован между двумя жилыми зданиями в Джарамане, которую считают преимущественно тихим жилым районом.

В Джарамане проживает крупная община друзов — религиозного меньшинства. В районе также возникала напряженность между частью друзов и суннитским большинством, которое поддерживает правительство президента Ахмеда аш-Шараа.

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Ситуация с безопасностью в столице

Корреспондентка Al Jazeera Хайди Петт, работавшая на месте взрыва, заявила, что ситуация с безопасностью в сирийской столице остается сложной, хотя после падения режима бывшего президента Башара аль-Асада два года назад она улучшилась.

По ее словам, за последние несколько месяцев произошли два резонансных инцидента. Среди них — двойное нападение в июле во время визита президента Франции Эммануэля Макрона, которое сирийские власти связали с ячейкой группировки «Исламское государство». Также смертельное нападение произошло в кафе Lawyer’s Cafe неподалеку от Дворца правосудия, где проходят резонансные судебные процессы над бывшими представителями режима Асада.

Большинство последних взрывов и инцидентов, связанных с безопасностью, по словам Петт, были направлены не против гражданских лиц, а против сил безопасности и связанных с ними объектов. Сирийские власти также возлагали ответственность за такие нападения на «Исламское государство». В прошлом году Сирия присоединилась к международной коалиции во главе с США против этой группировки.

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