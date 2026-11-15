W Dżaramanie, na południowo-wschodnich obrzeżach Damaszku w Syrii, wybuch w samochodzie zabił mężczyznę i jego córkę. Kolejna osoba, uważana za żonę zmarłego, odniosła ciężkie obrażenia. Według Al Jazeery wybuch mógł zostać spowodowany przez ładunek wybuchowy umieszczony wewnątrz samochodu.

Śledztwo w sprawie wybuchu

Syryjskie siły bezpieczeństwa wewnętrznego otoczyły miejsce zdarzenia i rozpoczęły śledztwo w sprawie okoliczności wybuchu. Świadkowie powiedzieli, że Kia Rio była zaparkowana między dwoma budynkami mieszkalnymi w Dżaramanie, która jest uważana za przeważnie spokojną dzielnicę mieszkaniową.

W Dżaramanie mieszka duża społeczność Druzów, mniejszości religijnej. W rejonie dochodziło również do napięć między częścią Druzów a sunnicką większością, która popiera rząd prezydenta Ahmeda asz-Szaraa.

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Sytuacja bezpieczeństwa w stolicy

Korespondentka Al Jazeery Heidi Pett, która pracowała na miejscu wybuchu, oświadczyła, że sytuacja bezpieczeństwa w syryjskiej stolicy pozostaje trudna, choć poprawiła się po upadku reżimu byłego prezydenta Baszara al-Asada dwa lata temu.

Jak powiedziała, w ciągu ostatnich kilku miesięcy doszło do dwóch głośnych incydentów. Wśród nich był podwójny atak w lipcu podczas wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który syryjskie władze powiązały z komórką ugrupowania Państwo Islamskie. Śmiertelny atak miał również miejsce w kawiarni Lawyer’s Cafe w pobliżu Pałacu Sprawiedliwości, gdzie odbywają się głośne procesy byłych przedstawicieli reżimu Asada.

Większość ostatnich wybuchów i incydentów bezpieczeństwa, według Pett, była wymierzona nie w cywilów, lecz w siły bezpieczeństwa i powiązane z nimi obiekty. Syryjskie władze również przypisywały odpowiedzialność za takie ataki Państwu Islamskiemu. W ubiegłym roku Syria dołączyła do międzynarodowej koalicji pod przewodnictwem USA przeciwko temu ugrupowaniu.

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